Правительство РФ закупит для регионов 1,2 тыс. машин скорой помощи

На закупку будет выделено 6 млрд рублей. Фото: Павел Ворожцов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выделении дополнительных средств на закупку машин скорой медицинской помощи. Всего планируют приобрести 1 254 автомобиля.

Об этом решении председатель кабмина заявил в ходе рабочей поездки в Ярославскую область. Машины скорой помощи будут направлены в сельские поселения, поселки городского типа и малые города с целью повышения доступности медицины.

На закупку будет выделено 6 млрд рублей, а поставку автомобилей в субъекты РФ организует Минпромторг.

На сайте правительства отмечается, что обновить парк машин скорой помощи в регионах до 2024 года поручил президент России Владимир Путин. Ежегодно за счет федеральных средств должно закупаться не менее 5 тыс. автомобилей, при этом все они должны быть произведены в России.