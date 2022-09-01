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Общество / Здравоохранение и здоровье
1 сентября 2022, 15:49

Правительство РФ закупит для регионов 1,2 тыс. машин скорой помощи

Машины скорой помощи

На закупку будет выделено 6 млрд рублей. Фото: Павел Ворожцов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выделении дополнительных средств на закупку машин скорой медицинской помощи. Всего планируют приобрести 1 254 автомобиля.

Об этом решении председатель кабмина заявил в ходе рабочей поездки в Ярославскую область. Машины скорой помощи будут направлены в сельские поселения, поселки городского типа и малые города с целью повышения доступности медицины.

На закупку будет выделено 6 млрд рублей, а поставку автомобилей в субъекты РФ организует Минпромторг.

На сайте правительства отмечается, что обновить парк машин скорой помощи в регионах до 2024 года поручил президент России Владимир Путин. Ежегодно за счет федеральных средств должно закупаться не менее 5 тыс. автомобилей, при этом все они должны быть произведены в России.

Областная газета Свердловской области

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