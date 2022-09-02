COVID-19 за прошедшие сутки подхватили почти 51 тыс. россиян

На Среднем Урале суточная заболеваемость перевалила за 1,5 тысячи человек. Фото: Галина Соловьева

В России лабораторно подтверждены еще 50 952 случая заражения коронавирусом. На Среднем Урале суточная заболеваемость перевалила за 1,5 тысячи человек.

В Москве за сутки заболели 6 205 человек, в Санкт-Петербурге — 3 159, а в Московской области — 2 469.

С начала пандемии в России зафиксировано 19 629 682 случая заражения коронавирусом, 18 672 586 из которых закончились выздоровлением. За день в больницы доставили 3 726 россиян с инфекцией, выздоровели 37 012 человек, 91 пациент скончался.

За день в Свердловской области ковид подтвердили у 1 551 жителя региона. 122 человека госпитализированы, 910 пациентов выздоровели, 2 скончались. Сутками ранее инфекцию обнаружили у 1 444 свердловчан.