Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
2 сентября 2022, 13:35

COVID-19 за прошедшие сутки подхватили почти 51 тыс. россиян

люди в масках

На Среднем Урале суточная заболеваемость перевалила за 1,5 тысячи человек. Фото: Галина Соловьева

В России лабораторно подтверждены еще 50 952 случая заражения коронавирусом. На Среднем Урале суточная заболеваемость перевалила за 1,5 тысячи человек.

В Москве за сутки заболели 6 205 человек, в Санкт-Петербурге — 3 159, а в Московской области — 2 469.

С начала пандемии в России зафиксировано 19 629 682 случая заражения коронавирусом, 18 672 586 из которых закончились выздоровлением. За день в больницы доставили 3 726 россиян с инфекцией, выздоровели 37 012 человек, 91 пациент скончался.

За день в Свердловской области ковид подтвердили у 1 551 жителя региона. 122 человека госпитализированы, 910 пациентов выздоровели, 2 скончались. Сутками ранее инфекцию обнаружили у 1 444 свердловчан.

Сюжет

Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
02.09.2022, 14:21 / Общество
В мэрии Екатеринбурга рассказали, сколько людей проживает в городе
02.09.2022, 13:36 / Культура
В Екатеринбурге открыли памятник Владиславу Крапивину
02.09.2022, 13:35 / Общество
COVID-19 за прошедшие сутки подхватили почти 51 тыс. россиян
02.09.2022, 13:13 / Общество
Глава МЧС РФ высоко оценил готовность Свердловской области к чрезвычайным ситуациям
02.09.2022, 13:06 / Общество
В труднодоступных населенных пунктах Среднего Урала началось досрочное голосование