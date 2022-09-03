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Общество / Здравоохранение и здоровье
3 сентября 2022, 12:26

Систему самотестирования на ВИЧ запустили в Свердловской области

Тест на ВИЧ

В каждом наборе есть инструкция по использованию и телефонный номер консультанта. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Свердловский центр СПИДа совместно с НКО "Новая жизнь" запустили проект по самотестированию жителей региона на наличие ВИЧ-инфекции. Такая услуга доступна еще в четырех регионах России.

Заказать набор для самотестирования можно на этом сайте — его могут бесплатно и анонимно доставить прямо на дом или в ближайшую аптеку. Процедура длится 10 минут. Тест показывает точный результат, однако его нужно подтвердить в лаборатории.

В каждом наборе есть инструкция по использованию и телефонный номер консультанта, к которому можно обратиться за помощью.

"Свердловская область является одним из лидеров по охвату населения тестированием на ВИЧ в стране. Мы рады дополнительно запустить современный сервис самотестирования, который, безусловно, оптимизирует работу по профилактике этой инфекции", — передает слова главврача Центра СПИДа Анжелики Подымовой департамент информполитики Свердловской области.

Нередко при очной проверке на ВИЧ люди испытывают дискомфорт и смущаются — набор для самотестирования позволит избавиться от подобной проблемы. Процедуру на сегодняшний день уже прошли 200 человек.

Кампанию поддерживает также областной автопробег "Остановим ВИЧ в Свердловской области". Команда автопробега объехала уже 11 свердловских городов, где в тест-мобилях экспресс-обследование прошли более 700 человек.

Областная газета Свердловской области

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