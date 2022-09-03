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Общество / Здравоохранение и здоровье
3 сентября 2022, 13:24

Суточная заболеваемость коронавирусом в России составляет 51,7 тыс. человек

Девушка в маске

На Среднем Урале подтверждено 1 539 новых заболевших. Фото: Галина Соловьева

В России за минувшие 24 часа лабораторно подтвердили 51 699 случаев заболевания коронавирусом. Госпитализированы с ковидом еще 3 849 человек.

В Москве COVID-19 подхватили за сутки 6 634 человека, в Санкт-Петербурге — 3 013, в Московской области — 2 256.

С начала пандемии в России зарегистрировали 19 681 381 случай заболевания, из которых 18 710 966 завершились выздоровлением. За последний день побороть коронавирус смогли 38 380 пациентов, 92 человека скончались.

На Среднем Урале подтверждено 1 539 новых заболевших, 1 007 выздоровевших и 79 госпитализированных. Напомним, днем ранее ковид подтвердили у 1 551 жителя Свердловской области.

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