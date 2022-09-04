Коронавирус подхватили еще 1 549 свердловчан

1 549 новых случаев ковида выявили в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе с начала пандемии достигло 476 796.
Выздоровел за все время 452 401 свердловчанин, в том числе 1 113 — за последние сутки. Госпитализировали еще 20 человек. С начала пандемии скончалось 10 804 пациента с подтвержденным диагнозом.
В России за сутки диагноз COVID-19 поставили 48 042 гражданам. За все время зарегистрировали 19 729 423 случая, сообщает федеральный оперштаб.
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