За сутки на Среднем Урале заболели коронавирусом 1 530 человек

В Свердловской области за прошедшие сутки зафиксировали 1 530 инфицированных COVID-19. За последние 24 часа госпитализировано 29 пациентов.
Смертей от коронавируса за прошедшие сутки на Среднем Урале не зафиксировано. С больничного врачи выписали еще 938 свердловчан, сообщает федеральный оперштабе.
Всего в России зафиксированы 19 771 113 случаев коронавируса с начала пандемии. За сутки заболели 41 690 россиян, выздоровели 30 703 пациента. Увеличение заболеваемости наблюдается в 68 регионах страны.
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