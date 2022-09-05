За сутки на Среднем Урале заболели коронавирусом 1 530 человек

В Свердловской области за сутки выявили 1 530 случаев коронавируса. Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области за прошедшие сутки зафиксировали 1 530 инфицированных COVID-19. За последние 24 часа госпитализировано 29 пациентов.

Смертей от коронавируса за прошедшие сутки на Среднем Урале не зафиксировано. С больничного врачи выписали еще 938 свердловчан, сообщает федеральный оперштабе.

Всего в России зафиксированы 19 771 113 случаев коронавируса с начала пандемии. За сутки заболели 41 690 россиян, выздоровели 30 703 пациента. Увеличение заболеваемости наблюдается в 68 регионах страны.