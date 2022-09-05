Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
5 сентября 2022, 15:50

На Среднем Урале заработала горячая линия по вопросам питания в школах

  Валерия Белякова
Школьная столовая

Горячая линия по питанию в школах будет работать по 16 сентября. Фото: Павел Ворожцов

Роспотребнадзор запустил в работу горячую линию по вопросам питания в школах. Получить консультацию родители смогут до 16 сентября включительно, сообщается на сайте федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Работать горячая линия будет во всех регионах РФ. Специалисты готовы рассказать о том, как правильно должно быть организовано питание в школах и что для этого должна сделать администрация учебного заведения. Также родители смогут узнать, каким образом они могут контролировать рацион своих детей и своевременный прием пищи. Консультанты расскажут и о принципах здорового питания школьников, которых стоит придерживаться.

Единый номер для бесплатных звонков: 8 800 555-49-43. Екатеринбуржцы обратиться за разъяснениями могут по номеру 8 952 130-57-86. Для жителей других городов Среднего Урала работают территориальные отделы, куда звонить —узнать можно здесь. В Свердловской области звонки будут приниматься с 9:00 до 17:00 часов по местному времени.  

Напомним, ранее для уральцев работала горячая линия по детским товарам.  

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
05.09.2022, 17:07 / Спорт
Свердловчане заняли первое место на всероссийских соревнованиях по карате
05.09.2022, 16:30 / Общество
Уральский космонавт рассказал, что пожелала ему жена перед новой экспедицией на МКС
05.09.2022, 15:50 / Общество
На Среднем Урале заработала горячая линия по вопросам питания в школах
05.09.2022, 15:09 / Общество
На Среднем Урале заканчивают подготовку к отопительному сезону
05.09.2022, 14:47 / Общество
Свердловский областной медколледж впервые набрал студентов-целевиков