На Среднем Урале заработала горячая линия по вопросам питания в школах

Горячая линия по питанию в школах будет работать по 16 сентября. Фото: Павел Ворожцов

Роспотребнадзор запустил в работу горячую линию по вопросам питания в школах. Получить консультацию родители смогут до 16 сентября включительно, сообщается на сайте федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Работать горячая линия будет во всех регионах РФ. Специалисты готовы рассказать о том, как правильно должно быть организовано питание в школах и что для этого должна сделать администрация учебного заведения. Также родители смогут узнать, каким образом они могут контролировать рацион своих детей и своевременный прием пищи. Консультанты расскажут и о принципах здорового питания школьников, которых стоит придерживаться.

Единый номер для бесплатных звонков: 8 800 555-49-43. Екатеринбуржцы обратиться за разъяснениями могут по номеру 8 952 130-57-86. Для жителей других городов Среднего Урала работают территориальные отделы, куда звонить —узнать можно здесь. В Свердловской области звонки будут приниматься с 9:00 до 17:00 часов по местному времени.

Напомним, ранее для уральцев работала горячая линия по детским товарам.