В трёх свердловских городах построят поликлиники

В детской поликлинике в Березовском очень тесно, неприспособленные под прием врачей помещения беспокоят пациентов Фото: Пресс-служба Берёзовской ЦГБ

Управление капитального строительства Свердловской области ищет подрядчиков на проектирование и строительство трех медучреждений в Берёзовском, Арамиле и Артёмовском. Соответствующие лоты появились на сайте госзакупок, идет прием заявок. Стоимость трех контрактов – почти 2,5 миллиарда рублей. Построить объекты должны к августу 2025 года.

Ютиться не придется

В Берёзовском возведут новое здание для детской поликлиники. Как рассказали в пресс-службе городской больницы, действующая поликлиника размещается на первом этаже пятиэтажного жилого дома, и родители регулярно жалуются на тесноту и другие неудобства.

– Медкабинеты располагаются в помещениях, изначально построенных как жилые квартиры. Из-за дефицита площадей сложно обеспечить комфортные условия для врачей и пациентов, – говорит главврач учреждения Станислав Кан. – Например, вместо 19 кабинетов врачей-педиатров их фактически 10, не хватает кабинетов и узким специалистам. Очень маленькие залы ожидания, нет крытой колясочной и так далее. В итоге при проектной мощности 500 посещений в смену фактически учреждение принимает 350–400 детей.

Новое здание построят на территории медгородка. Оно будет четырехэтажным, там разместятся несколько отделений и дневной стационар. Максимальная стоимость контракта – 996,5 миллиона рублей.

Еще одну детскую поликлинику возведут в Арамиле. Подрядчику готовы заплатить почти 498 миллионов рублей. Как и в Берёзовском, сейчас поликлиника располагается на первом этаже жилого дома. Тесные коридоры и маленькие кабинеты уже тоже не вмещают всех пациентов.

Новое одноэтажное здание разместится рядом с существующим больничным комплексом. За основу взят типовой проект, по которому была построена детская поликлиника в Кировграде. Для удобства посетителей у нового медучреждения будет организованы парковка и небольшой парк с детскими игровыми зонами. Каждый день поликлиника сможет обслуживать до 150 маленьких пациентов.

Небывалый размах

В Артёмовском планируется построить поликлинику для взрослого населения. Это будет пятиэтажное здание, стоимость его строительства, по предварительным оценкам, составляет почти миллиард рублей.

– Действующая поликлиника была построена в 1958 году. В здании нет подвалов – все коммуникации проложены в полу, в каналах. Площадей не хватает, и при проектной мощности 200 посещений ежедневно поликлиника принимает почти 500 человек, – сообщили в пресс-службе городской больницы.

Как рассказал главный врач Андрей Карташов, в этом году сразу в шести структурных подразделениях больницы идет капитальный ремонт. Это здания бывших инфекционных отделений, общей врачебной практики, фельдшерско-акушерского пункта.

– Никогда наше учреждение не развивалось. Благодаря глобальному переоснащению мы смогли из обычной районной больницы вырасти в межмуниципальный медицинский центр и теперь принимаем пациентов из разных городов Восточного округа. Сейчас весь район ждет появления нового корпуса поликлиники, который нашему медучреждению крайне необходим, – отметил главврач.