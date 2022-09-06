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Общество / Здравоохранение и здоровье
6 сентября 2022, 14:24

Суточная заболеваемость COVID-19 на Среднем Урале снизилась до 1 300 человек

Женщина в маске

В Свердловской области за сутки подтвердили 1 297 зараженных. Фото: Галина Соловьева

В России за минувшие 24 часа подтвердили 38,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализировано 4 203 пациента.

В Москве заболели ковидом еще 3 916 человек, в Санкт-Петербурге — 3 014 человек, а в Московской области — 815.

С начала пандемии в России зарегистрировано 19 809 613 случаев заражения, из которых 18 823 705 закончились выздоровлением. За последний день вылечились 46 304 россиянина, 95 человек скончались.

В Свердловской области за сутки подтвердили 1 297 зараженных, 206 госпитализированных и 752 выздоровевших пациентов. Напомним, что днем ранее сообщалось о 1 530 заболевших на Среднем Урале.

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Областная газета Свердловской области

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