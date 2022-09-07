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Общество / Здравоохранение и здоровье
7 сентября 2022, 12:39

В Свердловской области отмечается подъем заболеваемости ОРВИ

мужчина с температурой

При признаках ОРВИ оставайтесь дома. Фото: Александр Исаков

За неделю, с 29 августа по 4 сентября, в регионе зарегистрировано почти 24,9 тысячи случаев ОРВИ. Это выше уровня предыдущей недели на 11,9%.

В структуре заболеваемости 43% составляют дети, 57% – взрослые. В Екатеринбурге за указанный период зарегистрировано 12,4 тысячи случаев заболевания острой респираторной вирусной инфекцией (за неделю отмечен рост на 8%).

В перечень неблагополучных по заболеваемости муниципалитетов (выше среднеобластного в 1,5 раза и более) вошли городские округа Дегтярск и Краснотурьинск, а также Полевской ГО. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Также известно, что за 35-ю календарную неделю по предварительным диагнозам зарегистрировано 532 случая внебольничных пневмоний (+16,5%). Из них 252 – в столице Урала (+20,6%).

Санврачи призывают граждан соблюдать следующие меры профилактики:

  • вакцинируйтесь от гриппа, COVID-19 и пневмококковой инфекции;
  • при появлении признаков ОРВИ соблюдайте домашний режим и обращайтесь за медпомощью;
  • носите медицинскую маску в местах скопления людей;
  • минимизируйте социальные контакты;
  • регулярно и тщательно мойте руки с мылом или обрабатывайте спиртосодержащим средством;
  • соблюдайте социальную дистанцию;
  • ведите здоровый образ жизни, который включает в себя правильное питание, полноценный сон, прогулки на свежем воздухе, физическую активность.
Областная газета Свердловской области

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