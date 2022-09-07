В Свердловской области отмечается подъем заболеваемости ОРВИ

При признаках ОРВИ оставайтесь дома. Фото: Александр Исаков

За неделю, с 29 августа по 4 сентября, в регионе зарегистрировано почти 24,9 тысячи случаев ОРВИ. Это выше уровня предыдущей недели на 11,9%.

В структуре заболеваемости 43% составляют дети, 57% – взрослые. В Екатеринбурге за указанный период зарегистрировано 12,4 тысячи случаев заболевания острой респираторной вирусной инфекцией (за неделю отмечен рост на 8%).

В перечень неблагополучных по заболеваемости муниципалитетов (выше среднеобластного в 1,5 раза и более) вошли городские округа Дегтярск и Краснотурьинск, а также Полевской ГО. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Также известно, что за 35-ю календарную неделю по предварительным диагнозам зарегистрировано 532 случая внебольничных пневмоний (+16,5%). Из них 252 – в столице Урала (+20,6%).

Санврачи призывают граждан соблюдать следующие меры профилактики: