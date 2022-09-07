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Общество / Здравоохранение и здоровье
7 сентября 2022, 14:43

Медкластер Академического района Екатеринбурга получит федеральную поддержку

  Валерия Белякова
Академический район

В Академическом районе Екатеринбурга занимаются созданием медицинского кластера. Фото: Галина Соловьева

Федеральную поддержку получит медицинский кластер Академического района Екатеринбурга. О планах по развитию городской системы здравоохранения на встрече с руководителями медучреждений рассказал мэр Алексей Орлов.

В новом восьмом районе областного центра в рамках медкластера готовятся возвести поликлиники, НИИ охраны материнства и младенчества, центр высоких технологий на базе онкологического диспансера, кампус для студентов Уральского государственного медицинского университета. Также в Академическом планируют построить жилье для врачей и преподавателей медучреждений, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

"Мы уже занимаемся организацией в Академическом районе медицинского кластера, на который председатель Правительства РФ Михаил Мишустин распорядился выделить 7,5 миллиарда рублей. Я уверен, что это самым положительным образом скажется на здоровье горожан", – сказал Алексей Орлов.

Напомним, Академический район Екатеринбурга официально зарегистрирован 1 октября 2021 года. В январе 2022 года в районе был назначен глава. Им стал Николай Смирнягин.

Областная газета Свердловской области

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