На Среднем Урале оперативно разработают программу по привлечению врачей в больницы

В Свердловской области разработают программу по привлечению врачей в больницы региона. Фото: Павел Ворожцов

На Среднем Урале в течение двух недель должны разработать комплексную программу по привлечению врачей в больницы. Поручение дал губернатор Свердловской области.

Программа должна включать меры, способствующие решению кадрового вопроса. Больницам региона нужны квалифицированные специалисты, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Сегодня медицинские учреждения Среднего Урала укомплектованы врачами на 87%, средним медицинским персоналом — на 92%, рассказали в министерстве здравоохранения региона. Дефицит докторов и медиков наблюдается в северных территориях Свердловской области.

Предварительно стало известно, что в программу планируют включить следующие меры поддержки:

новые виды выплат врачам, работающим за 300 км от Екатеринбурга;

ежемесячные пособия старшим наставникам молодых специалистов в течение их первого года деятельности;

отдельные выплаты врачам дефицитных специальностей.

Еще одной стимулирующей мерой может стать увеличение вдвое медицинских классов в свердловских школах.

На сегодня в регионе для сохранения медицинских кадров действуют программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Начинающим врачам выдают подъемные средства, сертификаты на жилье, компенсируют арендную плату за квартиру. Действуют программы целевого набора в медицинские образовательные учреждения.

Напомним, ранее индивидуальную комплексную программу развития здравоохранения утвердили в Каменске-Уральском.