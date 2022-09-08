Роспотребнадзор зафиксировал второй случай заражения оспой обезьян в РФ

На сегодняшний день по всему миру зарегистрировано более 55 тыс. случаев заражения вирусом. Фото: Павел Ворожцов

Второй случай заболевания оспой обезьян в России зарегистрирован в Санкт-Петербурге. Заболевшим оказался мужчина, который вернулся из Европы.

Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

"Заболевание диагностировано у мужчины, вернувшегося из поездки по странам Европы. Заболевший госпитализирован с характерными симптомами в медицинскую организацию инфекционного профиля. Угрозы для жизни пациента нет", — говорится на сайте.

Врачи установили круг людей, которые контактировали с зараженным, — они также находятся под наблюдением.

На сегодняшний день по всему миру зарегистрировано более 55 тыс. случаев заражения вирусом.

Напомним, первый заболевший оспой обезьян в России был подтвержден 12 июля — молодой человек, вернувшийся из поездки по странам Европы, он обратился с характерной сыпью в медучреждение.