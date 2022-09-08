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Общество / Здравоохранение и здоровье
8 сентября 2022, 16:40

Роспотребнадзор зафиксировал второй случай заражения оспой обезьян в РФ

лаборатория

На сегодняшний день по всему миру зарегистрировано более 55 тыс. случаев заражения вирусом. Фото: Павел Ворожцов

Второй случай заболевания оспой обезьян в России зарегистрирован в Санкт-Петербурге. Заболевшим оказался мужчина, который вернулся из Европы.

Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

"Заболевание диагностировано у мужчины, вернувшегося из поездки по странам Европы. Заболевший госпитализирован с характерными симптомами в медицинскую организацию инфекционного профиля. Угрозы для жизни пациента нет", — говорится на сайте.

Врачи установили круг людей, которые контактировали с зараженным, — они также находятся под наблюдением. 

На сегодняшний день по всему миру зарегистрировано более 55 тыс. случаев заражения вирусом.

Напомним, первый заболевший оспой обезьян в России был подтвержден 12 июля — молодой человек, вернувшийся из поездки по странам Европы, он обратился с характерной сыпью в медучреждение.

Оспа обезьян — острое вирусное заболевание. Протекает с интоксикацией, лихорадкой, высыпаниями на слизистых и коже. В большинстве случаев заболевание протекает без осложнений. Однако известны сложные случаи. Особому риску могут подвергаться дети, беременные, а также люди с иммунодефицитом. Легче болезнь переносят люди, поставившие ранее вакцину от натуральной оспы (черной), сообщает Минздрав РФ.

Областная газета Свердловской области

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