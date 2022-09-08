В Свердловской области начали вакцинацию населения против гриппа

В Свердловской области начали массово прививать от гриппа взрослых и детей. Фото: Галина Соловьева

На Среднем Урале стартовала массовая вакцинация населения от гриппа. В этом сезоне в регионе планируют привить не меньше 65% жителей, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

В регион уже привезли 217 340 доз детской вакцины и 619 500 доз антигена для взрослых. Сегодня прививки сделали уже 50 688 жителям, из которых антивирусный препарат получили 20,4 тыс. детей и 30,3 тыс. человек старше 18 лет.

"На предстоящий сезон в соответствии с рекомендациями ВОЗ в штаммовый состав четырехвалентных вакцин вошли A (H1N1)pdm09, A (H3N2), B (линия B/Victoria), B (линия B/Yamagata); трехвалентных вакцин — А (H1N1)pdm09, A/ (H3N2), B (линия B/Victoria)", — уточнили информацию в региональном Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Медики призывают свердловчан не затягивать с иммунизацией и пройти вакцинацию против гриппа как можно раньше. По данным врачей, в прошлый эпидсезон непривитые дети болели гриппом в 8 раз больше, чем получившие дозу антигена. Со взрослыми ситуация более серьезная. Работающие граждане, отказавшиеся от вакцинации, недомогали от вирусного заболевания чаще в 170 раз.

Напомним, на Среднем Урале для иммунизации населения применяют отечественную вакцину "Совигрипп" и "Ультрикс Квадри".