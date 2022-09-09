В Свердловской области вопросы по борьбе с COVID-19 стали отдельным блоком оперштаба по обеспечению стабильности

На Среднем Урале упразднили оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области упразднили оперативный штаб, который был создан по распоряжению правительства региона 18 марта 2020 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Признать утратившим силу распоряжение Правительства Свердловской области от 18.03.2020 №83-РП «О создании оперативного штаба по предупреждению возникновения и распространения на территории Свердловской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", - говорится в документе.

Фото: Скриншот с официального портала правовой информации Свердловской области

Однако, как пояснили в департаменте информационной политики Свердловской области, работа по борье с коронавирусной инфекцией в регионе не прекратилась.

"Работа по противодействию и профилактике COVID-19 в Свердловской области, конечно же, не останавливалась. Эти вопросы регулярно рассматриваются: они являются отдельным блоком заседаний оперативного штаба по мониторингу базовых отраслей экономики в условиях санкций, обеспечению экономической и социальной стабильности", - уточнил департамент.

Напомним, оперативный штаб работал на Среднем Урале с марта 2020 года, тогда был утвержден его состав. В него вошли представители правительства региона, областных министерств, Роспотребнадзора и прочих ведомств.