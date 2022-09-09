Более 1,6 тысячи заболевших ковидом выявили в Свердловской области за последние сутки

Ковид в Москве за сутки обнаружили у 6 525 человек. Фото: Галина Соловьева

За прошедшие 24 часа в России зарегистрировали 52 106 заболевших коронавирусом, из которых 1 604 пациента приходится на Свердловскую область. В больницы с инфекцией доставили еще 3 621 россиянина.

Ковид в Москве за сутки обнаружили у 6 525 человек, в Санкт-Петербурге – у 3 315, а в Московской области – у 2 125.

С начала пандемии в России зарегистрировано 19 960 295 случаев заболевания, из которых 18 977 695 закончились выздоровлением. За последний день излечились 51 086 россиян, 96 человек скончались.

На Среднем Урале госпитализировано еще 116 пациентов, а 1 604 человека смогли победить COVID-19. Отметим, что днем ранее в Свердловской области выявили 1 560 заразившихся коронавирусом.