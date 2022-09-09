Пить или не пить — это не вопрос

Фото: из личного архива А. Амбражейчика

Завтра, 11 сентября, в России отмечается День трезвости. Что мешает людям бросить пить, почему уйти в запой можно, не заметив этого, и как возникает алкогольная зависимость. На эти и другие темы корреспонденты «ОГ» побеседовали с врачом-наркологом и психиатром Александром АМБРАЖЕЙЧИКОМ.

Разруха в головах

– Александр Анатольевич, как вы считаете, почему день трезвости отмечается только раз в году?

– Отвечу так: для людей, которые уже попали в «лапы» зависимости, День трезвости должен быть каждый день. А вообще такой праздник – это возможность хотя бы раз в году позаботиться о своем здоровье. Ведь алкоголь может разрушить не только печень, но и перевернуть с ног на голову всю жизнь человека, каким бы талантливым и успешным он ни был. Проведение разъяснительных бесед, лекций, различных культурных и спортивных мероприятий, конечно, проблему не решит, но лишний раз напомнит об альтернативных способах снятия стресса.

– Сейчас многие страдают от осенней депрессии и, чтобы улучшить настроение, нередко злоупотребляют алкоголем. Какая доза спиртного может снять стресс, а какая наоборот – усугубить?

– Существует такое понятие, как алкогольный маятник. Дело в том, что алкоголь является дозазависимым веществом. Так что практически любая его доза стресс снизит или снимет. Но ненадолго. Дело в том, что при распаде спирт образует уксусный альдегид – вещество с совершенно противоположными свойствами. Поэтому, снимая стресс алкоголем даже в небольшом количестве, помните, что уже завтра ситуация усугубится – на смену эйфории придет более глубокая депрессия. К тому же, если человек вместо решения какой-либо проблемы начинает пить, у него может сформироваться алкогольная зависимость.

Сто грамм на ночь

– Говорят, «привычка вторая натура». Что бы вы посоветовали тем, у кого выпить с друзьями после работы стало ежедневной традицией?

– Ежедневно – это уже потребность, или зависимость. Такой человек начинает смотреть на все сквозь призму алкоголя, а через непродолжительное время, чтобы выпить, ему и друзья уже не понадобятся. Алкоголь не терпит конкурентов, рано или поздно он вытесняет все интересы. Я бы посоветовал поискать с друзьями другие способы развлечений и снятия усталости.

– Можете составить рейтинг наиболее стрессовых профессий?

– Очень сложно. Ко мне за помощью обращаются люди, работающие в разных сферах. В последнее время все чаще – это учителя, медицинские работники, сотрудники силовых структур, бизнесмены – синдромом выгорания.

– Что скажете тем, кто лечит бессонницу алкоголем, приняв «сто грамм на ночь»?

– Такая привычка очень часто перерастает в алкоголизм. У многих нарушение сна – только первый звоночек о неблагополучии как при невротической патологии, так и при многих заболеваниях нервной, эндокринной, сердечно-сосудистой и других систем. И выбирая в качестве снотворного алкоголь, человек не решает проблему, а наоборот, усугубляет ее. Впоследствии он уже не сможет заснуть без спиртного, а доза в 100 грамм перестанет действовать.

Стресс – побуждение к действию

– Вы врач с 30-летним стажем. Изменились ли за это время методы кодирования и тестирования алкоголизма?

– Больших проблем с диагностикой в наркологии не было и нет. Сейчас появились специфические ферменты-маркеры, позволяющие заподозрить алкогольную зависимость у человека, который ее тщательно скрывает. Сами методы лечения практически не изменились, изменилась структура лечения.

Многие наркологические школы отказались от методов кодирования и блокирования совсем. В Москве в государственных наркологических учреждениях они не рекомендованы или даже запрещены. Только длительная психотерапия от 6 месяцев и более для формирования ремиссии. В Израиле, например, сначала 6 месяцев психотерапии, затем – одна из методик кодирования, блокирования. Я, как и многие мои коллеги, придерживаются мнения, что в первую очередь все-таки необходимо подавление тяги, затем, не менее полугода, психотерапевтическая коррекция.

– Что бы вы посоветовали, как в современном мире минимизировать стрессы?

– Не нужно избегать стресса, прятаться от него. Необходимо адекватно реагировать на людей, обстоятельства, события, которые его вызывают. Любое чувство, эмоция в том числе, стресс – это побуждение не к выпивке, а побуждение к действию, изменениям. Не бойтесь действовать, научитесь воспринимать стресс правильно: не затягивать, не накапливать не переводить в болезненное состояние – и тогда жизнь засияет новыми красками.

Досье «ОГ» Александр Анатольевич АМБРАЖЕЙЧИК родился в 1970 году в Свердловске. В 1996 году окончил Уральскую государственную медицинскую академию. Работал врачом психиатром-наркологом в областной наркологической больнице. В 2004 году назначен заведующим наркологическим отделением областного наркологического диспансера. С 2014 года по настоящее время – заведующий отделением медицинской реабилитации Свердловской областной наркологической больницы. С 2015 года – внештатный эксперт по наркологии Федеральной службы Росздравнадзора. В 2022 году стал главврачом клиники лечения неврозов «Кортекс». Награжден почетной грамотой Законодательного собрания Свердловской области, благодарностью министра здравоохранения РФ. Женат, воспитывает сына.