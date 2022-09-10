В паллиативную службу Свердловской области поступили новые автомобили

В паллиативную службу Среднего Урала поступили пять новых автомобилей. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Пять новых автомобилей Лада Гранта поступили в свердловские больницы, где оказывают помощь паллиативным больным. Две машины будут использоваться для выездов патронажной группы для взрослых пациентов, остальные три автомобиля – предназначены для оказания помощи детям с тяжелыми диагнозами.

Машины направлены в Областную детскую клиническую больницу, екатеринбургскую ЦГБ №2, Свердловский онкологический диспансер, а также в детские больницы Нижнего Тагила и Первоуральска, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

"В 2019 году правительством области утверждена программа по развитию системы оказания паллиативной медицинской помощи в Свердловской области на период до 2024 года. Благодаря ей мы уже три года системно развиваем это важное направление. Расширяется сеть паллиативных отделений, закупается оборудование, автотранспорт для выездных служб. В общей сложности наши врачи уже помогают более чем 20 тысячам пациентам с паллиативным статусом", - сообщили заместитель министра здравоохранения Свердловской области Валентин Еремкин.

До конца года для паллиативной службы планируют приобрести еще три машины. Их намерены направить в Арамильскую горбольницу, в ЦГБ №7 Екатеринбурга и Свердловский областной центр профилактики и борьбы со СПИД.

Сегодня в Свердловской области амбулаторная паллиативная помощь оказывается в 65 специализированных кабинетах. 28 бригад патронажной службы наблюдают за пациентами, находящихся в домашних условиях. Круглосуточную помощь больным оказывают в 18 паллиативных отделениях больниц Среднего Урала. Развитие паллиативной медицины в регионе продолжится.

"Перспективным направлением является развитие амбулаторных и стационарозамещающих технологий через организацию дневных стационаров, отделений сестринского ухода, выездной патронажной службы. Это наиболее целесообразно", - отметил Валентин Еремкин.

Напомним, ранее в Екатеринбурге была внедрен новый вид оказания выездной паллиативной помощи.