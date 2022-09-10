На Среднем Урале за сутки госпитализировали 126 человек с COVID-19

В Свердловской области за сутки коронавирусом заразились 1651 человек. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области в больницы увезли 126 человек, заразившихся коронавирусом. Всего за прошедшие 24 часа в регионе выявили 1651 случай инфицирования COVID-19, сообщили информацию в федеральном оперативном штабе.

За сутки от коронавируса на Среднем Урале скончались два пациента, выздоровели 1899 свердловчан. Всего в регионах России за сутки COVID-19 заболели 53 486 человека.

Напомним, ранее в свердловском Роспотребнадзоре объяснили причины роста заболеваемости коронавирусом на территории области.