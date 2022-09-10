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Общество / Здравоохранение и здоровье
10 сентября 2022, 13:38

На Среднем Урале за сутки госпитализировали 126 человек с COVID-19

  Валерия Белякова
Лаборатория

В Свердловской области за сутки коронавирусом заразились 1651 человек. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области в больницы увезли 126 человек, заразившихся коронавирусом. Всего за прошедшие 24 часа в регионе выявили 1651 случай инфицирования COVID-19, сообщили информацию в федеральном оперативном штабе.

За сутки от коронавируса на Среднем Урале скончались два пациента, выздоровели 1899 свердловчан. Всего в регионах России за сутки COVID-19 заболели 53 486 человека.

Напомним, ранее в свердловском Роспотребнадзоре объяснили причины роста заболеваемости коронавирусом на территории области.

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Областная газета Свердловской области

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