Сила духа свердловчанки и поддержка врачей оказались сильнее смертельно опасных недугов

Пациентка ЦГКБ № 6 борется с недугами уже 12 лет. Фото: департамент информполитики Свердловской области

За последние 12 лет жизнь жительницы Свердловской области Эльвиры Казанцевой не раз висела на волоске. Однако профессионализм врачей и природное жизнелюбие женщины помогли ей справиться с недугами.

В истории болезни свердловчанки были два диагноза — порок сердца и прогрессирующая опухоль, каждый из которых смертельно опасен. В сочетании они практически не оставляли 46-летней женщине шансов на жизнь.

В реанимацию ЦГКБ № 6 Эльвиру Казанцеву доставили 12 лет назад в критическом состоянии. Несмотря на сочетание двух сложных диагнозов, врачи смогли ее спасти, стабилизировали и перевели на восстановление в кардиологию. Лечащим врачом Эльвиры стала завотделением больницы, врач-кардиолог высшей категории Светлана Камаева. Она настроила пациентку на борьбу и поддерживала на протяжении двух сложнейших операций.

Еще одной проверкой на прочность для свердловчанки стала пандемия COVID-19 — на аппарате ИВЛ в реанимации женщина провела 11 дней. Шансы на выздоровление у пациентки с кардиологической патологией в анамнезе были крайне малы, но жажда жизни и поддержка врачей помогли справиться вновь.

"Это наша уникальная и любимая пациентка. У нее всегда хорошее настроение. Она любит и ценит жизнь, дарит добро людям, заряжает окружающих позитивом. С такими пациентами у докторов восстанавливается внутренний ресурс и обновляются силы", — делится Светлана Камаева.

Как отмечают в департаменте информполитики Свердловской области, у Эльвиры две дочери, внук и уже две внучки. Она любит свою семью, помогает дочери с малышкой. Радуется каждому новому дню, никогда не жалуется, благодарит врачей за спасенную жизнь.

"Мое сердце стучит, я снова могу бегать. Очень благодарна каждому врачу, который помог мне встать на ноги. Несмотря на заболевания, я счастлива", — делится Эльвира Казанцева.