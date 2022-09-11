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Общество / Здравоохранение и здоровье
11 сентября 2022, 19:25

В Екатеринбурге для врачей скорой помощи внедрили новый электронный сервис

  Валерия Белякова
Скорая помощь

Медики скорой помощи могут в онлайн-формате узнать данные о здоровье пациента по его ФИО и дате рождения. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

У врачей скорой помощи Екатеринбурга появился новый электронный сервис. Он позволяет медикам узнать онлайн информацию о здоровье пациента.

Бригады оснащены планшетами, с помощью которых врачи могут уточнить данные о больном по его ФИО и дате рождения. Цифровой сервис выдает информацию о полисе обязательного медицинского страхования, больнице, к которой прикреплен пациент, и его электронной медкарте, где содержатся сведения о хронических заболеваниях, сопутствующих диагнозах, аллергических реакциях на препараты, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Система запросов работает через программный комплекс "АДИС", который автоматизирует работу скорой помощи. Онлайн заявка поступает в региональную интеграционную платформу в сфере здравоохранения. В ней хранятся все медицинские данные о больных.

"Заблаговременное получение информации о пациенте позволяет врачам бригады СМП еще до прибытия к пациенту сформировать тактику оказания помощи, а также принимать решения в отношении пациента с учетом имеющихся о нем сведений", – рассказал заместитель главного врача станции СМП им. Капиноса Александр Сацкевич.

Скоро в Екатеринбурге запустят еще один сервис. Он позволит медикам скорой помощи уточнять заранее, в каких больницах, с учетом их профиля, есть свободные койки. В учреждении в онлайн-режиме получат сведения о поступлении нового больного. У врачей стационара будет время подготовиться к приему и оборудовать для пациента место в зависимости от тяжести его состояния. Пока цифровой сервис работает в пилотном режиме.

"Данный процесс является частью цифровых решений, обеспечивающих рост эффективности работы систем здравоохранения Свердловской области. Перед нами стоит задача в перспективе создать единое информационное поле между медицинскими организациями и службами скорой и неотложной помощи с помощью функционала региональной интеграционной платформы в сфере здравоохранения", – отметил министр цифрового развития и связи Свердловской области Михаил Пономарьков.

"Внедрение цифровых технологий в работе скорой – один из шагов в решении большой задачи создания единого цифрового контура в нашем здравоохранении. Внедрение таких сервисов безусловно улучшает работу скорой помощи, параллельно разрушая стереотипы о том, что наше здравоохранение и современные IT-технологии существуют якобы в разных реальностях", – подчеркнул заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Напомним, ранее паллиативная служба Свердловской области получила для работы несколько новых автомобилей.  

Областная газета Свердловской области

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