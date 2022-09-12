Уральский препарат "Триазавирин" могут разрешить применять при лечении COVID-19 у детей

"Триазавирин" показал безопасность и эффективность при лечении коронавируса у детей в возрасте от 12 до 16 лет. Фото: Павел Ворожцов

Разработанный в Свердловской области "Триазавирин" могут разрешить при лечении COVID-19 у детей. Противовирусный препарат прошел испытания среди школьников в возрасте от 12 до 17 лет, показав эффективность и безопасность применения, рассказал на пресс-конференции заведующий кафедрой Уральского государственного медицинского университета Алебай Сабитов.

Исследования проводились в Москве, Санкт-Петербурге, Перми и Екатеринбурге. Пациенты были поделены на две группы. В одной из них больным для лечения коронавирусной инфекции назначался "Триазавирин", в другой – иной препарат. В итоге более быстрое выздоровление наступало у школьников, получавших лекарство, которое разработали свердловские ученые.

"Если выражаться в днях, в группе, получавших "Триазавирин", улучшение состояния наступало по окончании четвертого дня. В группе, использовавшей другой препарат, – через неделю. Среди пациентов, которым назначали "Триазавирин", выздоровление наступало через 5,5 дней. В другой группе – через полторы недели. Разница существенная. Не было никаких реакций зафиксировано. Я думаю, что при таких показателях Минздрав РФ даст разрешение на использование, а врачебное сообщество будет позиционировать включение данного препарата в клинические рекомендации", – отметил заведующий кафедрой инфекционных болезней и клинической иммунологии Уральского государственного медицинского университета Министерства здравоохранения России Алебай Сабитов.

По словам ученого, на этом работа по исследованию действия препарата не остановится. По мнению Сабитова, необходимо опробовать препарат на младших возрастных группах.

Ранее клинические испытания "Триазавирина" показали его эффективность при лечении COVID-19 у населения в возрасте от 18 до 60 лет.