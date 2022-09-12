COVID-19 в России подхватили еще 46,5 тыс. человек

В Свердловской области COVID-19 выявили еще у 1 525 человек. Фото: Галина Соловьева

За минувшие 24 часа в России подтверждено 46 488 новых случаев заражения коронавирусом. В больницы с инфекцией доставили 1 848 человек.

В Москве за день зарегистрировали 5 133 новых пациента с коронавирусом, в Санкт-Петербурге — 3 471, а в Московской области — 1 063.

С начала пандемии в России было выявлено 20 113 098 зараженных ковидом, из них 19 096 666 вылечились. За минувшие сутки выздоровели 35 660 россиян, скончался 81 пациент.

В Свердловской области COVID-19 выявили еще у 1 525 человек, в больницы доставили 56 зараженных, вылечились за сутки 1 975 пациентов. Напомним, что днем ранее коронавирус подтвердили у 1 662 свердловчан.