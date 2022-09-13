На Среднем Урале за сутки число выздоровевших от COVID-19 превысило количество заболевших

В Свердловской области за сутки выздоровевших от коронавируса больше, чем заболевших. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области за прошедшие сутки от коронавируса вылечились 1 468 человек, а заболело меньше — 1 341 житель. Статистику приводит федеральный оперативный штаб.

За прошедшие 24 часа на Среднем Урале с COVID-19 госпитализировали 200 пациентов. Смертей не зафиксировано.

Всего в России за сутки выявили 44 045 больных, заразившихся коронавирусной инфекций. Выздоровели 48 187 человек.