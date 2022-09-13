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Общество / Здравоохранение и здоровье
13 сентября 2022, 13:27

На Среднем Урале за сутки число выздоровевших от COVID-19 превысило количество заболевших

  Валерия Белякова
Больничный лист

В Свердловской области за сутки выздоровевших от коронавируса больше, чем заболевших. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области за прошедшие сутки от коронавируса вылечились 1 468 человек, а заболело меньше — 1 341 житель. Статистику приводит федеральный оперативный штаб. 

За прошедшие 24 часа на Среднем Урале с COVID-19 госпитализировали 200 пациентов. Смертей не зафиксировано. 

Всего в России за сутки выявили 44 045 больных, заразившихся коронавирусной инфекций. Выздоровели 48 187 человек. 

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Областная газета Свердловской области

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