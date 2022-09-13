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Общество / Здравоохранение и здоровье
13 сентября 2022, 17:18

В России завершили исследования вакцины "Ковивак" среди людей старше 60 лет

  Валерия Белякова
Вакцина

Федеральный центр завершил исследования вакцины "Ковивак" среди людей 60+. Фото: Галина Соловьева

Клинические испытания вакцины от COVID-19 "Ковивак" среди людей старше 60 лет завершил Федеральный центр имени М. П. Чумакова. Результаты для изучения направлены в Минздрав России.

"Мы не так давно закончили исследования по возрастной категории 60+, представили эти данные, сейчас они находятся на рассмотрении нашего Минздрава", — цитирует ТАСС директора по развитию центра им. М. П. Чумакова Константина Чернова.

По словам Чернова, сейчас острая фаза регистрации вакцин прошла. Препараты снова оформляются по стандартной процедуре. Федеральным центром документы направлены во Всемирную организацию здравоохранения. Досье по вакцине также будет дополнено новой информацией.

Клинические испытания антигена "Ковивак" Центру имени Чумакова Минздрав РФ разрешил проводить в октябре 2021 года. К участию привлекали 250 добровольцев.

Напомним, ранее были завершены испытания уральского препарата "Триазавирин" среди детей в возрасте от 12 до 17 лет. Лекарство показало свою эффективность и безопасность в борьбе с коронавирусом у школьников.

Областная газета Свердловской области

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