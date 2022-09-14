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14 сентября 2022, 11:19

Ученые УрФУ помогли усовершенствовать материал для восстановления эмали на зубах

  Валерия Белякова
Стоматология

Улучшенный материал для восстановления зубной эмали приближен к микроструктуре природной. Фото: Александр Зайцев

Ученые УрФУ вместе с коллегами из Воронежа и Египта смогли улучшить свойства гидроксиапатита, который необходим для восстановления зубной эмали. Исследователи добавили в состав комплекс аминокислот, увеличив прочность материала.

Улучшенный вариант максимально приближен к микроструктуре природной эмали, но является более устойчивым к внешним воздействиям, сообщили в пресс-службе Уральского федерального университета.

"Традиционно в стоматологии при восстановлении эмали используются композитные пломбировочные материалы. Для увеличения эффективности ее сцепления и композита техника реставрации предусматривает предварительное кислотное протравливание материала. Оставшиеся после этого продукты травления не всегда могут оказывать положительное влияние на связывание эмали и синтетических материалов. Для воспроизведения слоев внешней защитной оболочки зуба биомиметическими методами мы нейтрализовали среду и убрали продукты травления с использованием кальциевой щелочи. Таким образом мы улучшили связывание новых слоев гидроксиапатита", — рассказал ведущий специалист НОЦ "Нанотех" УрФУ, заведующий кафедрой физики твердого тела и наноструктур ВГУ Павел Середин.

В новый вариант соединения гидроксиапатита вошли вещества, помогающие в формировании и восстановлении костных и мышечных структур. Воспроизведение структуры природной эмали также были подтверждены рядом экспертиз. Сейчас ученые готовятся заняться исследованиями, касающимися более крупных дефектов: от начальных стадий кариеса до сколов на зубах.

Напомним, ранее в УрФУ заявили о разработке продуктов, помогающих в лечении социально значимых заболеваний.

Областная газета Свердловской области

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