Анна Попова на встрече с Владимиром Путиным сказала, что Россия уходит от новой волны COVID-19

Президент России Владимир Путин в день 100-летия образования санитарно-эпидемиологической службы РФ провел рабочую встречу с главой Роспотребнадзора Анной Поповой. По ее словам, новая волна коронавируса, которая пришлась на начало августа, завершается.
Руководитель надзорного ведомства доложила главе государства об эпидемиологической ситуации в РФ.
"В целом по стране эпидситуация стабильна по всем инфекциям. Мы успели привить против кори, против полиомиелита, дополнительные мероприятия провели весной этого года", — передает слова Анны Поповой пресс-служба Кремля.
Также она сообщила, что "Россия уходит от еще одной волны коронавируса". По словам главы Роспотребнадзора, в этот раз период от начала подъема до пика заболеваемости составил менее шести недель.
Перед встречей с Анной Поповой Владимир Путин выступил перед сотрудниками Роспотребнадзора и вручил государственные награды.