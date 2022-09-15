В России за минувшие сутки коронавирус подхватили более 56 тысяч человек

С заболеванием госпитализировали 4 108 человек. Фото: Павел Ворожцов

Коронавирусную инфекцию за прошедшие 24 часа подхватили 56 126 россиян, среди которых 1 469 жителей Свердловской области. Также с заболеванием были госпитализированы 4 108 человек.

В Москве за день ковидом заразились 9 079 человек, в Санкт-Петербурге — 3 635 человек, а в Московской области — 2 399.

С начала пандемии в России зарегистрировали 20 265 004 случая заболевания коронавирусом, из которых 19 244 856 завершились выздоровлением. За прошедший день вылечиться удалось 49 752 россиянам. Болезнь унесла жизни еще 99 человек.

На Среднем Урале за сутки выздоровели 1 233 человека, в больницы доставлены 152 пациента, умерших нет. Напомним, что вчера в Свердловской области ковидом заразились 1 418 человек.