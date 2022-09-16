На Среднем Урале возобновили вакцинацию в торговых центрах

В торговых центрах Свердловской области открыли пункты вакцинации. Фото: Галина Соловьева

На Среднем Урале вновь открыли пункты вакцинации в торговых центрах. Кабинеты начали работать сегодня в более чем десяти городах региона, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

В пунктах можно привиться против COVID-19 и гриппа. Также в список доступных для иммунизации в ТЦ добавлены вакцины против дифтерии и гепатита В.

"Пандемию COVID-19 никто не отменял. И, конечно, основной задачей медицинских работников остается вакцинация населения против данного заболевания. Особенно актуальным стал этот вопрос в последние недели, когда заболеваемость заметно увеличилась. А уровень первичной вакцинации взрослого населения Свердловской области составил 70%. Не стоит отказываться и от прививки против гриппа — на 15 сентября по области против этого заболевания привито 344 тысячи жителей, вакцины достаточно", — объяснил главный внештатный специалист минздрава Свердловской области по медицинской профилактике Александр Харитонов.

Сделать прививки в торговых центрах жители могут без предварительной записи в удобное время. Как сообщили в Центре общественного здоровья и медицинской профилактики, на Среднем Урале сейчас за день от коронавируса прививки делают чуть больше 4 800 свердловчан. В ноябре 2021 года желающих пройти вакцинацию было больше, ежедневно иммунизацию от COVID-19 проходили более 18 тысяч жителей региона. График прививочных пунктов в торговых центрах будет меняться в зависимости от потока людей. Для вакцинации жителям необходимо при себе иметь паспорт, СНИСЛ, медицинский полис и прививочный сертификат.

График работы выездных прививочных пунктов в Свердловской области с 16 по 22 сентября 2022 года. В Екатеринбурге: ТРЦ "Гринвич" (ул. 8 Марта, 46) – 16 сентября с 14:00 до 18:00, 17 сентября с 10:00 до 14:00.

ТЦ "МЕГА" (ул. Металлургов, 87) – 16 сентября с 14:00 до 18:00, 17 сентября с 10:00 до 14:00.

ТЦ "Дирижабль" (ул. Академика Шварца, 17) – 16 сентября с 14:00 до 18:00, 17 сентября с 10:00 до 14:00.

ТРЦ "Глобус" (ул. Щербакова, 4) — 16 сентября с 14:00 до 18:00, 17 сентября с 10:00 до 14:00.

ТЦ "Окей" (ул. Бабушкина, 2а) – 21 сентября с 15:00 до 18:00. В Верхней Пышме ТЦ "Кировский" (ул. Орджоникидзе, 18, мобильный ФАП) – 21 сентября с 16:00 до 18:30. В Нижнем Тагиле Нижнетагильский цирк (ул. Первомайская, 8а) – 17, 20 и 22 сентября с 15:00 до 18:00. В Качканаре ТЦ "Восток" (ул. Гикалова, 7б) — 17 сентября с 10:00 до 15:00. В Асбесте ТЦ "НЕБО" (ул. Ленинградская, 26/2) – 16 сентября с 14:00 до 18:00, с 19 по 22 сентября с 14:00 до 18:00. В Ирбите ЦТД "Кристалл" (ул. Пролетарская, 61, мобильный ФАП) — 20 сентября с 9:00 до 14:00.

ТЦ "Орбита" (ул. Кирова, 84, мобильный ФАП) — 22 сентября с 9:00 до 14:00. В Каменске-Уральском ТЦ "Кировский" (ул. Каменская, 79) – 17 и 18 сентября с 10:00 до 18:00. В Серове КТ "Родина" (ул. Ленина, 179) – 16 сентября с 10:00 до 18:00, с 19 по 22 сентября с 10:00 до 18:00. В Сысерти ТЦ "Бажов" (ул. Коммуны, 37) — 22 сентября с 10:00 до 13:00. В Краснотурьинске ТЦ "Столичный" (ул. Ленинского Комсомола, 21) – 16 сентября с 12:00 до 18:00, с 19 по 22 сентября с 12:00 до 18:00. В Верхотурье МАУК "Центр культуры" (ул. Советская, 1) – 16 и 17 сентября с 9:00 до 13:00, с 19 по 22 сентября с 9:00 до 13:00. В Верхней Синячихе ул. Октябрьская, 17а – 17 сентября с 8:30 до 13:00. В Бисерти ТЦ "Верный" — 17 сентября с 9:00 до 15:00.

Напомним, ранее в Свердловской области заявили о намерении привить больше 75% жителей, входящих в группы риска.