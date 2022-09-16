На Среднем Урале за сутки от COVID-19 скончались два человека

За сутки на Среднем Урале коронавирусом заразились 1 159 человек. Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области от коронавируса скончались 2 человека. 146 жителей региона, заразившихся инфекцией, доставили в больницы, новые данные о заболеваемости COVID-19 опубликовал федеральный оперативный штаб.

За прошедшие 24 часа на Среднем Урале выявили 1 559 случаев коронавируса. Выздоровели 1 016 человек.

Всего в России за сутки COVID-19 заболели 59 035 граждан. Госпитализированы 4 178 жителей. Медики вылечили 50 020 россиян.