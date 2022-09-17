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Общество / Здравоохранение и здоровье
17 сентября 2022, 13:31

Коронавирус за прошедшие сутки подхватили более 1,6 тыс. свердловчан

Девушка в маске

По всей России за день заболело 58 305 человек. Фото: Галина Соловьева

В России лабораторно подтвердили еще 58 305 случаев заражения коронавирусом, из которых 1 624 приходится на Свердловскую область. По всей стране с инфекцией было госпитализировано 4 216 пациентов.

В Москве зарегистрировали за сутки 7 077 новых зараженных, в Санкт-Петербурге — 4 152, а в Московской области — 2 371.

За все время пандемии в России было выявлено 20 382 344 заболевших ковидом пациентов, 19 344 838 из них смогли побороть болезнь. За минувшие 24 часа выздоровели 49 962 россиян, 107 человек скончались.

В Свердловской области было госпитализировано за сутки 126 пациентов, 1 149 уральцев выздоровели, 1 умер. Напомним, вчера на Среднем Урале выявили 1 559 случаев коронавируса.

Областная газета Свердловской области

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