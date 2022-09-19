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19 сентября 2022, 16:09

"Юбилейный" малыш родился в перинатальном центре Среднего Урала

  Валерия Белякова
Ребенок

В Свердловском перинатальном центре родился 60-тысячный малыш. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В перинатальном центре Среднего Урала появился на свет 60-тысячный малыш. Мальчика весом 3 800 граммов родила жительница Екатеринбурга, рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

Медики уже выписали почетного новорожденного и его маму. Она рассказала, что семь лет назад благодаря врачам областного перинатального центра родила первого ребенка — дочь. А сейчас доктора помогли появиться на свет сыну.

"Мы очень счастливы. Здесь замечательные врачи, настоящие профессионалы. Благодарна всем за поддержку, приятно, что мой сын стал "юбилейным" малышом центра", — поделилась мама Татьяна.

Перинатальный центр ОДКБ был создан в Свердловской области 12 лет назад. Ежегодно здесь принимают 5 тысяч родов — это 10% от всех операций по разрешению беременности в регионе. 98% пациенток относятся к рискованной группе рожениц. Тем не менее увеличение числа кесарева сечения в центре не отмечают, этот показатель держится стабильно на уровне 37%. С 2016 года 12 пациенток учреждения стали мамами 10 и более раз.

"Работа нашего центра — это прежде всего оказание высокотехнологичной медицинской помощи как маме, так и родившемуся малышу. У нас родоразрешаются одни из самых сложных пациенток со всей Свердловской области и выхаживаются самые маленькие новорожденные", — отметил заместитель главного врача по акушерству и гинекологии ОДКБ Дмитрий Осипчук.

Напомним, ранее областной перинатальный центр посетил главный неонатолог Минздрава РФ, он оценил работу свердловской службы родовспоможения.

Областная газета Свердловской области

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