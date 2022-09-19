В пяти свердловских городах сложилась неблагополучная обстановка по ОРВИ

В Свердловской области заболеваемость ОРВИ выше средних многолетних показателей. Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области за прошлую неделю зафиксировали 51 тысячу заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями. Показатель оказался выше среднего многолетнего уровня, рассказали в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.

По данным санитарных врачей, сложная ситуация по заболеваемости ОРВИ наблюдается в Асбесте, Богдановиче, Каменске-Уральском, Рефтинском, ЗАТО Свободном. 57% заразившихся вирусами на Среднем Урале составляют дети.

Эпидемиологи рекомендуют жителям вакцинироваться от гриппа, COVID-19 и пневмококковой инфекции. В случае появления признаков простуды необходимо оставаться дома. В местах скопления людей врачи советуют носить маску, закрывающую нос и рот. Важно также тщательно мыть руки и не прикасаться к лицу после посещения общественных пространств. По мнению врачей, минимизировать риски заражения вирусами помогут правильное питание, здоровый сон, прогулки и умеренная физическая нагрузка.

На прошлой неделе в свердловских торговых центрах возобновили вакцинацию от гриппа и коронавируса. Жители могут также привиться в ТЦ от дифтерии и гепатита В.