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Общество / Здравоохранение и здоровье
20 сентября 2022, 13:44

В Свердловской области коронавирусом за сутки заболели 1 832 человека

  Валерия Белякова
Врач на выезде

За сутки на Среднем Урале выздоровели 512 человек. Фото: Галина Соловьева

На Среднем Урале за сутки коронавирусом заразились 1 832 человека. Из них 182 свердловчанина госпитализированы, сообщает данные статистики федеральный оперативный штаб. 

За прошедшие 24 часа от COVID-19 скончались два жителя региона. Выздоровели 512 человек. 

Всего в России за сутки зафиксировано 98 летальных исходов от коронавируса. Инфицировались 46 474 гражданина. На лечение в стационары направили 4 651 пациента. Выписано в связи с выздоровлением 52 194 жителя страны. 

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Областная газета Свердловской области

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