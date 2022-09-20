В Свердловской области коронавирусом за сутки заболели 1 832 человека

За сутки на Среднем Урале выздоровели 512 человек. Фото: Галина Соловьева

На Среднем Урале за сутки коронавирусом заразились 1 832 человека. Из них 182 свердловчанина госпитализированы, сообщает данные статистики федеральный оперативный штаб.

За прошедшие 24 часа от COVID-19 скончались два жителя региона. Выздоровели 512 человек.

Всего в России за сутки зафиксировано 98 летальных исходов от коронавируса. Инфицировались 46 474 гражданина. На лечение в стационары направили 4 651 пациента. Выписано в связи с выздоровлением 52 194 жителя страны.