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Общество / Здравоохранение и здоровье
20 сентября 2022, 13:51

Свердловский областной медколледж стал финалистом конкурса "Европейский лидер качества"

Медколледж

Образовательное учреждение включено в список Росстандарта "100 лучших образовательных организаций". Фото: сайт минздрава Свердловской области

В Брюсселе в онлайн-формате прошла церемония награждения финалистов конкурса "Европейский лидер качества". Россию представлял Свердловский областной медицинский колледж.

Претендентов на победу в конкурсе оценивали по таким критериям, как управление персоналом, политика и стратегия компании, ресурсы, удовлетворение потребителя услугами, воздействие на общество и другим. Участники представляли жюри достижения и победы в своей компетенции за последние 3 года.

"Признание качества российского среднего медицинского образования на международной арене особенно ценно в условиях непростого санкционного давления. Я рада, что это достижение войдет в число победных опережающих позиций Свердловской области", — сказала директор Свердловского областного медколледжа Ирина Левина.

На сайте регионального минздрава отмечается, что колледж является двукратным лауреатом премии Правительства РФ в области качества и лауреатом профильного конкурса Роскачества. Кроме того, образовательное учреждение включено в список Росстандарта "100 лучших образовательных организаций".

Областная газета Свердловской области

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