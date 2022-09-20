Свердловский областной медколледж стал финалистом конкурса "Европейский лидер качества"

Образовательное учреждение включено в список Росстандарта "100 лучших образовательных организаций". Фото: сайт минздрава Свердловской области

В Брюсселе в онлайн-формате прошла церемония награждения финалистов конкурса "Европейский лидер качества". Россию представлял Свердловский областной медицинский колледж.

Претендентов на победу в конкурсе оценивали по таким критериям, как управление персоналом, политика и стратегия компании, ресурсы, удовлетворение потребителя услугами, воздействие на общество и другим. Участники представляли жюри достижения и победы в своей компетенции за последние 3 года.

"Признание качества российского среднего медицинского образования на международной арене особенно ценно в условиях непростого санкционного давления. Я рада, что это достижение войдет в число победных опережающих позиций Свердловской области", — сказала директор Свердловского областного медколледжа Ирина Левина.

На сайте регионального минздрава отмечается, что колледж является двукратным лауреатом премии Правительства РФ в области качества и лауреатом профильного конкурса Роскачества. Кроме того, образовательное учреждение включено в список Росстандарта "100 лучших образовательных организаций".