Свердловский минздрав запустил проект по диспансеризации на рабочем месте

Работа на выезде уже не является чем-то новым для уральских врачей. Фото: департамент информполитики Свердловской области

На Среднем Урале стартовал новый проект "ДОБРО на предприятии", в рамках которого пройти диспансеризацию можно прямо на работе. Первое выездное мероприятие состоялось 20 сентября в компании "Россети Урал".

Как отметила замглавы регионального минздрава Екатерина Ютяева, несмотря на то, что работодатель обязан предоставить сотруднику оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации, на это готовы пойти не все. К томе же сами работники не всегда могут выйти из рабочего процесса даже на один день.

"Диспансеризация непосредственно на предприятии станет отличным выходом из положения, особенно для тех компаний, где не на бумаге, а на деле реализуются внутренние корпоративные программы по сохранению здоровья сотрудников", — считает Екатерина Ютяева.

Около 200 сотрудников предприятия "Россети Урал" смогли пройти флюорографию, полный курс первого этапа диспансеризации и углубленной диспансеризации, а женщины посетили гинеколога и сделали маммографию. На предприятие выезжали 15 медиков.

В департаменте информполитики Свердловской области отметили, что работа на выезде уже не является чем-то новым для уральских врачей. В период пандемии коронавируса они выезжали на предприятия и вакцинировали сотрудников.

"Наши медорганизации системно реализуют комплекс профилактических мероприятий, обеспечивая информативный и качественный скрининг населения для выявления рисков опасных заболеваний. Выездная диспансеризация — одна из форм такой работы, которая доказала свою востребованность и результативность", — заявил и.о. министра здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.

Чтобы организовать выездную диспансеризацию на работе, нужно обратиться с официальным запросом в Центр общественного здоровья и медпрофилактики по телефону (343) 257-03-08.