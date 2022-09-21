Три одноклассницы из Нижнего Тагила после окончания УГМУ стали работать в одной больнице

Три жительницы Нижнего Тагила после окончания медуниверситета стали работать в одной больнице. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Три жительницы Нижнего Тагила, которые окончили УГМУ, вернулись обратно на малую родину и стали работать в городской больнице № 1. Теперь в учреждении появились три новых специалиста: кардиолог, невролог и реаниматолог, рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

Александра Соболева, Дарья Кобелева и Ирина Юрьева вместе учились в гимназии № 86 Нижнего Тагила. В юном возрасте они побывали на экскурсии в отделении инфекционной больницы и после этого захотели посвятить себя медицине. Три подруги поступили на факультет лечебного дела в Уральский государственный медицинский университет, где отучились по разным направлениям.

Александра Соболева выбрала специальность врача-кардиолога.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

"Кардиология мне всегда нравилась, она подходит к моему характеру и темпераменту. За время практики и "красной зоны" я познакомилась с коллективом отделения — это настоящая семья, где все поддерживают друг друга. Заведующая отделением Ксения Ионга называет меня своей "кардиодочкой", а я ее — своей "кардиомамой". В такой атмосфере легко работается, а любовь к профессии только растет", — поделилась Александра.

Дарья Кобелева решила стать неврологом и уже влилась в дружный коллектив больницы.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

"Первые дни не назвать простыми: ты уже в роли врача, на тебе лежит большая ответственность, но Светлана Владимировна, заведующая отделением, помогает во всем. С ней хожу на консультации в приемный покой, на дежурства, набираюсь опыта и учусь", — рассказала Дарья.

Ирина Юрьева обучилась на врача-реаниматолога.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

"В первый же месяц обучения в ординатуре я поняла, что сделала правильный выбор, так как данная специальность — идеальный синтез между терапией и хирургией, в которую я буквально влюбилась. Работаю с удовольствием, к коллективу отделения нашей больницы "приросла" еще в период пандемии и планирую продолжать свой трудовой путь здесь", — сообщила врач анестезиолог-реаниматолог Ирина Юрьева.

Вместе однокурсницы работали в "красной зоне" больницы во время пандемии COVID-19. Это еще больше укрепило их дружбу и желание остаться в ГБ № 1. Сейчас молодые врачи проводят встречи с медицинским классом тагильского лицея № 39, с которым сотрудничает больница. Подрастающему поколению рассказывают об особенностях и плюсах профессии.

"Наш коллектив пополнился замечательными врачами, которые отлично проявили себя еще в период перепрофилирования больницы в ковидный госпиталь. Усиление состава профильных отделений молодыми специалистами позволит более эффективно оказывать помощь населению. А мы, в свою очередь, ожидаем, что через годы эти доктора станут опытными профессионалами, готовыми передавать свой опыт уже новому поколению", — резюмировал главный врач ГБ № 1 Александр Павловских.

Напомним, ранее 52 молодых врача поступили на работу в больницы Каменска-Уральского.