Детей с генетическим нарушением роста на Среднем Урале начали лечить инновационным препаратом

Новое лекарство можно применять даже в домашних условиях. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Свердловской областной детской клинической больнице (ОДКБ) начали применять инновационный препарат для лечения малышей с врожденным заболеванием, при котором нарушается процесс роста костей скелета и основания черепа. Дорогостоящее лекарство для медучреждения закупил фонд "Круг добра".

Врожденное нарушение роста костей называется ахондроплазией — это генетическая болезнь, при которой без лечения рост людей не достигает 140 сантиметров. Ранее единственным способом помощи таким пациентам была многолетняя коррекция аппаратом Илизарова, который болезненно вытягивал кости.

Новый препарат блокирует генетическую недостаточность и позволяет ребенку расти. Лекарство можно применять даже в домашних условиях.

"Запланирована терапия инновационным препаратом 18 детей, к лечению уже приступили 12 детей. Важно как можно раньше начать лечение, поскольку метод эффективен при открытых зонах роста, то есть до 14-15 лет", — сообщил главный внештатный детский эндокринолог свердловского минздрава, профессор Алексей Кияев.

Лекарство бесплатно получат все дети, которым оно полагается. Однако лечение будет длительным, а первые результаты можно узнать не менее, чем через год.

В департаменте информполитики Свердловской области отметили, что на базе эндокринологического отделения ОДКБ действует "Школа детей с ахондроплазией", где родителям малышей с нарушением роста рассказывают о заболевании, алгоритмах борьбы с ним и обучают особенностям использования лекарства.