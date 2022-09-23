В Свердловской области за сутки 2 051 человек заболел COVID-19

За прошедшие в сутки на Среднем Урале не зафиксировано смертей от коронавируса. Фото: Галина Соловьева

За прошедшие сутки в Свердловской области выявили 2 051 заболевшего коронавирусной инфекцией. Госпитализировано 176 человек, умерших нет.

По данным федерального оперативного штаба, на Среднем Урале выздоровели за прошедшие 24 часа 2 237 человек.

Всего в России за сутки зафиксировано 53 335 случаев COVID-19. В больницы на лечение направлены 3 915 пациентов. Скончались 104 человека. Выздоровели за этот период 57 625 граждан страны.