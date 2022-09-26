Среднему Уралу выделят 401 млн рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения

Кабмин выделил 46 регионам страны более 3 млрд рублей. Фото: Галина Соловьева

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам более 3 млрд рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения. Самую большую сумму получит Свердловская область — 401 млн 872 тыс. рублей.

Деньги будут распределены между 46 регионами страны. На выделенные средства закупят более 1,6 тыс. единиц медоборудования, включая УЗИ и рентгеновские аппараты, более 20 специализированных автомобилей для выезда врачей на вызовы и доставки пациентов в больницы, а также около 20 быстровозводимых модульных конструкций, в которых разместят врачебные амбулатории и ФАПы.

На сайте кабмина отмечается, что последний раз на модернизацию первичного звена здравоохранения деньги выделялись в мае текущего года. Тогда в 23 региона направили более 1,1 млрд рублей.

"Обновление инфраструктуры здравоохранения не прекратится и в следующем году. Обеспечение современных и комфортных условий в наших больницах и поликлиниках — это задача, решению которой на всех уровнях власти должно уделяться самое серьезное внимание", — заявил Михаил Мишустин.

Всего до 2025 года на эти цели регионам будет выделено 500 млрд рублей. Субсидию могут получить территории, где действует региональная программа модернизации здравоохранения.