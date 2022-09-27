15 пострадавших при стрельбе в школе Ижевска эвакуируют в Москву

Пострадавших при стрельбе в школе эвакуируют в федеральные медучреждения Москвы. Фото: Галина Соловьева

Двое из них — взрослые, остальные — дети. О принятом решении сообщил сегодня министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Накануне он выехал в Ижевск, где произошла трагедия. Утром 26 сентября в школу № 88 ворвался мужчина, который открыл стрельбу. По размещенной на официальном сайте главы и правительства Удмуртской Республики информации, в результате погибли 17 человек, в том числе 11 детей и 6 взрослых. Еще свыше 20 граждан были ранены. До 29 сентября объявлен траур.

"Борт МЧС с медицинскими модулями и бригадой сопровождения готов к вылету. Как только будет готовность медицинских служб и пациентов, соответственно, мы готовы к эвакуации в федеральные медицинские учреждения Москвы", — сказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Как уточняется в telegram-канале Минздрава, в настоящий момент состояние троих пострадавших оценивается как крайне тяжелое. Вся медицинская помощь оказывается пострадавшим в полном объеме.

Ранее соболезнования выразил президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.