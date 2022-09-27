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Общество / Здравоохранение и здоровье
27 сентября 2022, 13:53

За сутки в России зарегистрировали 36 605 случаев коронавируса

  Валерия Белякова
Измерение температуры

В Свердловской области за стуки коронавирусом заболели 2 388 жителей. Фото: Павел Ворожцов

В России за сутки коронавирус выявили у 36 605 человек, в Свердловской области заболели 2 388 жителей. Новые статистические данные сообщает федеральный оперативный штаб.

За прошедшие 24 часа на территории РФ от коронавируса скончался 101 человек. На Среднем Урале за этот период не зарегистрировано ни одного случая смерти от COVID-19.

Всего в России за сутки госпитализировали 3 652 пациента, из Свердловской области в стационары направлены 153 человека. По стране число выздоровевших за прошедшие 24 часа составило 59 547 граждан, на Среднем Урале — 1 700.

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