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28 сентября 2022, 13:35

2 330 новых случаев коронавируса подтвердили в Свердловской области

коронавирус

В России за сутки выздоровели 61 515 человек. Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области выявили 2 330 новых случаев ковида. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе с начала пандемии достигло 519 077.

Выздоровело за все время 489 028 свердловчан, в том числе 1 765 — за последние сутки. Госпитализировали еще 159 человек. С начала пандемии скончалось 10 819 пациентов с подтвержденным диагнозом (+2 за сутки).

В России за сутки диагноз COVID-19 поставили 40 017 гражданам. За все время зарегистрировали 20 909 731 случай, сообщает федеральный оперштаб.

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Областная газета Свердловской области

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