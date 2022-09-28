2 330 новых случаев коронавируса подтвердили в Свердловской области

В России за сутки выздоровели 61 515 человек. Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области выявили 2 330 новых случаев ковида. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе с начала пандемии достигло 519 077.

Выздоровело за все время 489 028 свердловчан, в том числе 1 765 — за последние сутки. Госпитализировали еще 159 человек. С начала пандемии скончалось 10 819 пациентов с подтвержденным диагнозом (+2 за сутки).

В России за сутки диагноз COVID-19 поставили 40 017 гражданам. За все время зарегистрировали 20 909 731 случай, сообщает федеральный оперштаб.