На Среднем Урале выбрали лучших фельдшера и лаборанта

Средний Урал — единственный регион, где в конкурсе "Славим человека труда" представлены медицинские номинации. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В рамках конкурса "Славим человека труда" эксперты определились с выбором лучших лаборанта и фельдшера. Ими стали медики из Екатеринбурга и Белоярского района.

Традиционно конкурс прошел на площадке Свердловского областного медицинского колледжа (СОМК). Участие в этом году приняли 28 талантливых представителей практического здравоохранения из 14 городов области. На протяжении 2 дней они демонстрировали жюри практические навыки и знание теории по своим компетенциям: клинико-диагностической работе и лечебной деятельности, сообщает департамент информполитики региона.

Победителем конкурса в номинации "Лучший лаборант" стала представитель Детской городской клинической больницы № 9 Екатеринбурга Галина Тараканова. Второе место заняла сотрудник спеццентра медицинской реабилитации "Озеро Чусовское" Светлана Собко. Третье — специалист из Демидовской больницы Нижнего Тагила Артем Власов.

В номинации "Лучший фельдшер" диплом за первое место вручили Дарье Баевой из поселка Гагарский Белоярского района. Второе место — у Елены Тюриковой (из поселка Чернореченск Краснотурьинского ГО), а третье — у Татьяны Стуковой (из Красноуфимской районной больницы).

"Ваши специальности ежедневно востребованы в практическом здравоохранении. Фельдшер — "универсальный солдат" медицины, способный оказывать качественную неотложную и экстренную помощь в амбулаторном звене, поэтому в нынешнем году мед увеличил набор на отделение "Лечебное дело". Хочется отметить работу лаборантов: без скрупулезно выполненного исследования невозможна точная дифференциация диагноза", — отметила директор СОМК, президент Ассоциации средних медицинских работников Свердловской области Ирина Левина.

Напомним, с 2012 года конкурс профмастерства в здравоохранении проходит при поддержке регионального правительства и минздрава Свердловской области на базе СОМК. Мероприятие способствует повышению престижа профессии медика и развитию кадрового ресурса специалистов со средним медицинским образованием.