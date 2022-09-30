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Общество / Здравоохранение и здоровье
30 сентября 2022, 14:07

Опубликован график работы пунктов вакцинации на Среднем Урале до 6 октября

вакцинация в мобильных пунктах

Вакцинацию против гриппа при необходимости можно совместить с прививкой против дифтерии или гепатита В. Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области продолжается работа по вакцинопрофилактике граждан. Число мобильных пунктов, где можно привиться не только против COVID-19, но также против гриппа, дифтерии и гепатита В, увеличено.

По данным департамента информполитики региона, число посетителей пунктов в торговых центрах и других общественных мест растет. За минувшую неделю прививки в ТЦ сделали около 1 600 человек — за неделю их число выросло на 25%.

Как сообщил главный внештатный специалист минздрава области по медицинской профилактике Александр Харитонов, наибольшим спросом у свердловчан пользуется вакцинация против гриппа. В ТЦ привились 962 человека за неделю. Он также призвал не забывать и о борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

График работы выездных пунктов вакцинации с 30 сентября по 6 октября выглядит следующим образом:

в Екатеринбурге

  • ТРЦ "Гринвич" (ул. 8 Марта, 46) — 30 сентября до 18:00, 1 октября с 10:00 до 14:00;
  • ТЦ "МЕГА" (ул. Металлургов, 87) — 30 сентября до 18:00, 1 октября с 10:00 до 14:00;
  • ТЦ "Дирижабль" (ул. Академика Шварца, 17) — 30 сентября до 18:00, 1 октября с 10:00 до 14:00;
  • ТРЦ "Глобус" (ул. Щербакова, 4) — 30 сентября до 18:00, 1 октября с 10:00 до 14:00;
  • ТРЦ "Кировский" (Сиреневый бульвар, 2а) — 30 сентября до 18.00, 1 октября с 10:00 до 14:00;
  • ТЦ "Окей" (ул. Бабушкина, 2а) — 5 октября с 15:00 до 18:00;

в Ирбите

  • Спорткомплекс "Юность" (ул. Свердлова, 17а) — 4 октября с 9:00 до 14:00;
  • Гостиница "Ница" (ул. Первомайская, 46) — 6 октября с 9:00 до 14:00;

в Каменск-Уральском

  • ТЦ "Кировский" (ул. Каменская, 79) — 1 и 2 октября с 11:00 до 15:00;
  • Социально-культурный центр (ул. Ленина, 36) — 1 и 2 октября с 12:00 до 15:00.

Еще по одному пункту откроется:

  • в Верхней Пышме — ТЦ "Кировский" (1 октября с 10:00 до 13:00, 5 октября с 16:00 до 18:30);
  • в Нижнем Тагиле — Нижнетагильский цирк (30 сентября с 15:00 до 18:00, 1 октября с 10:00 до 13:00);
  • в Сухом Логу — ДК "Кристалл" (с 3 по 6 октября с 8:30 до 12:00);
  • в Асбесте ТЦ "НЕБО" (30 сентября до 18:00, 1 октября с 10:00 до 14:00);
  • в Серове — КТ "Родина" (30 сентября до 18:00, с 3 по 6 октября с 10:00 до 18:00);
  • в Сысерти — ТЦ "Бажов" (6 октября с 10:00 до 13:00);
  • в Краснотурьинске — ТЦ "Столичный" (30 сентября до 18:00, с 3 по 6 октября с 12:00 до 18:00);
  • в Верхотурье — МАУК "Центр культуры" (1 октября с 9:00 до 13:00, с 3 по 6 октября с 9:00 до 13:00);
  • в Туринске — ДК на ул. Спорта, 16 (1 октября с 9:00 до 13:00);
  • в Верхней Синячихе — ФСЦ "Орион" (1 октября с 9:00 до 13:00);
  • в Бисерти — ТЦ "Верный" (1 октября с 9:00 до 15:00).

Желающим сделать прививку необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Областная газета Свердловской области

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