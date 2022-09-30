Опубликован график работы пунктов вакцинации на Среднем Урале до 6 октября

Вакцинацию против гриппа при необходимости можно совместить с прививкой против дифтерии или гепатита В. Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области продолжается работа по вакцинопрофилактике граждан. Число мобильных пунктов, где можно привиться не только против COVID-19, но также против гриппа, дифтерии и гепатита В, увеличено.

По данным департамента информполитики региона, число посетителей пунктов в торговых центрах и других общественных мест растет. За минувшую неделю прививки в ТЦ сделали около 1 600 человек — за неделю их число выросло на 25%.

Как сообщил главный внештатный специалист минздрава области по медицинской профилактике Александр Харитонов, наибольшим спросом у свердловчан пользуется вакцинация против гриппа. В ТЦ привились 962 человека за неделю. Он также призвал не забывать и о борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

График работы выездных пунктов вакцинации с 30 сентября по 6 октября выглядит следующим образом:

в Екатеринбурге

ТРЦ "Гринвич" (ул. 8 Марта, 46) — 30 сентября до 18:00, 1 октября с 10:00 до 14:00;

ТЦ "МЕГА" (ул. Металлургов, 87) — 30 сентября до 18:00, 1 октября с 10:00 до 14:00;

ТЦ "Дирижабль" (ул. Академика Шварца, 17) — 30 сентября до 18:00, 1 октября с 10:00 до 14:00;

ТРЦ "Глобус" (ул. Щербакова, 4) — 30 сентября до 18:00, 1 октября с 10:00 до 14:00;

ТРЦ "Кировский" (Сиреневый бульвар, 2а) — 30 сентября до 18.00, 1 октября с 10:00 до 14:00;

ТЦ "Окей" (ул. Бабушкина, 2а) — 5 октября с 15:00 до 18:00;

в Ирбите

Спорткомплекс "Юность" (ул. Свердлова, 17а) — 4 октября с 9:00 до 14:00;

Гостиница "Ница" (ул. Первомайская, 46) — 6 октября с 9:00 до 14:00;

в Каменск-Уральском

ТЦ "Кировский" (ул. Каменская, 79) — 1 и 2 октября с 11:00 до 15:00;

Социально-культурный центр (ул. Ленина, 36) — 1 и 2 октября с 12:00 до 15:00.

Еще по одному пункту откроется:

в Верхней Пышме — ТЦ "Кировский" (1 октября с 10:00 до 13:00, 5 октября с 16:00 до 18:30);

— ТЦ "Кировский" (1 октября с 10:00 до 13:00, 5 октября с 16:00 до 18:30); в Нижнем Тагиле — Нижнетагильский цирк (30 сентября с 15:00 до 18:00, 1 октября с 10:00 до 13:00);

— Нижнетагильский цирк (30 сентября с 15:00 до 18:00, 1 октября с 10:00 до 13:00); в Сухом Логу — ДК "Кристалл" (с 3 по 6 октября с 8:30 до 12:00);

— ДК "Кристалл" (с 3 по 6 октября с 8:30 до 12:00); в Асбесте ТЦ "НЕБО" (30 сентября до 18:00, 1 октября с 10:00 до 14:00);

ТЦ "НЕБО" (30 сентября до 18:00, 1 октября с 10:00 до 14:00); в Серове — КТ "Родина" (30 сентября до 18:00, с 3 по 6 октября с 10:00 до 18:00);

— КТ "Родина" (30 сентября до 18:00, с 3 по 6 октября с 10:00 до 18:00); в Сысерти — ТЦ "Бажов" (6 октября с 10:00 до 13:00);

— ТЦ "Бажов" (6 октября с 10:00 до 13:00); в Краснотурьинске — ТЦ "Столичный" (30 сентября до 18:00, с 3 по 6 октября с 12:00 до 18:00);

— ТЦ "Столичный" (30 сентября до 18:00, с 3 по 6 октября с 12:00 до 18:00); в Верхотурье — МАУК "Центр культуры" (1 октября с 9:00 до 13:00, с 3 по 6 октября с 9:00 до 13:00);

— МАУК "Центр культуры" (1 октября с 9:00 до 13:00, с 3 по 6 октября с 9:00 до 13:00); в Туринске — ДК на ул. Спорта, 16 (1 октября с 9:00 до 13:00);

— ДК на ул. Спорта, 16 (1 октября с 9:00 до 13:00); в Верхней Синячихе — ФСЦ "Орион" (1 октября с 9:00 до 13:00);

— ФСЦ "Орион" (1 октября с 9:00 до 13:00); в Бисерти — ТЦ "Верный" (1 октября с 9:00 до 15:00).

Желающим сделать прививку необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.