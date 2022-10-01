Суточная заболеваемость ковидом на Среднем Урале снизилась до 1 127 человек

С начала пандемии в РФ было зарегистрировано 21 018 942 случая заболевания ковидом. Фото: Галина Соловьева

За прошедшие 24 часа в России выявили 33 186 зараженных коронавирусом, из которых 1 127 приходится на Свердловскую область. По всей стране госпитализировали 2 644 пациента.

В Москве заболел еще 2 221 человек, в Санкт-Петербурге — 1 864, а в Московской области — 948.

С начала пандемии в РФ было зарегистрировано 21 018 942 случая заболевания ковидом, из которых 20 093 616 завершились выздоровлением. За день болезнь смогли победить 52 628 человек, скончались 103.

На Среднем Урале госпитализировали еще 101 пациента, 3 115 уральцев выздоровели, жертв инфекции за последние сутки не зафиксировали. Напомним, днем ранее в Свердловской области подтвердили 2 701 нового пациента.