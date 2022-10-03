На Среднем Урале иностранцы незаконно получили медпомощь на 30 млн рублей

Иностранцы подделывают документы в надежде получить дорогостоящую помощь. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области 217 иностранцев незаконно оформили полисы ОМС и получили медицинскую помощь более чем на 30 миллионов рублей. В ходе дальнейших проверок эти цифры могут вырасти.

Такое мнение озвучили в Территориальном фонде обязательного медстрахования. Как говорится в telegram-канале регионального ТФОМС, сигнал о возможных поддельных полисах поступил из крупной свердловской клиники. Там сообщили, что обращающиеся к ним иностранные граждане после получения информации о стоимости лечения возвращались уже с документом, дающим право на бесплатную помощь.

В связи с этим фондом совместно с Управлениями МВД и ФСБ России по Свердловской области проводилась проверка. Установлено, что полисы были получены на основании фиктивных документов: видов на жительство и разрешений на временное проживание.

"Расходы системы ОМС на медицинскую помощь, оказанную по незаконно полученным полисам, составляют более 30 миллионов рублей. И это касается только случаев лечения этого года. Вероятно, люди подделывают документы в надежде получить не рутинную, а дорогостоящую помощь: по нашим данным, многие из выявленных случаев "стоили" системе от 200 до 600 тысяч рублей каждый", — заявил директор ТФОМС Свердловской области Валерий Шелякин.

Данные обо всех случаях незаконного получения полисов находятся у правоохранительных органов. В ближайшее время проверка коснется и документов, выданных ранее. Чтобы избежать случаев необоснованного получения полисов в будущем, Фонд и страховые компании, работающие в системе ОМС, вводят новые, дополнительные инструменты контроля сведений о застрахованном, в том числе, проводят сверку с налоговой, миграционной службами и Пенсионным фондом.