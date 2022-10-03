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3 октября 2022, 13:42

В Свердловской области COVID-19 за сутки заболели 659 человек

  Валерия Белякова
Тест коронавирус

В регионах России число заболевших за сутки составило 24 158 человек. Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области коронавирусом за стуки заразились 659 человек. В регионах России число заболевших за этот же период составило 24 158, сообщает федеральный оперативный штаб.

На Среднем Урале с коронавирусной инфекцией госпитализировали 24 человека за прошедшие 24 часа. Скончались 2 пациента. Выздоровели 1 843 свердловчанина. 

В регионах РФ за стуки в больницы направили 1 088 человек. Умер 91 пациент. Полностью от COVID-19 вылечились 35 294 россиянина. 

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Областная газета Свердловской области

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