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4 октября 2022, 13:42

Коронавирус подхватили еще 713 свердловчан

коронавирус

В России за сутки выздоровели 45 437 человек. Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области выявили 713 новых случаев ковида. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе с начала пандемии достигло 525 804.

Выздоровели за все время 502 706 свердловчан, в том числе 876 — за последние сутки. Госпитализировали еще 179 человек. С начала пандемии скончалось 10 827 пациентов с подтвержденным диагнозом (+2 за сутки).

В России за сутки диагноз COVID-19 поставили 21 687 гражданам. За все время зарегистрировали 21 094 872 случая, сообщает федеральный оперштаб.

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