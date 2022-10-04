Коронавирус подхватили еще 713 свердловчан

В России за сутки выздоровели 45 437 человек. Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области выявили 713 новых случаев ковида. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе с начала пандемии достигло 525 804.

Выздоровели за все время 502 706 свердловчан, в том числе 876 — за последние сутки. Госпитализировали еще 179 человек. С начала пандемии скончалось 10 827 пациентов с подтвержденным диагнозом (+2 за сутки).

В России за сутки диагноз COVID-19 поставили 21 687 гражданам. За все время зарегистрировали 21 094 872 случая, сообщает федеральный оперштаб.