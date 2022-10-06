Свердловские врачи ответили на 2,5 тысячи вопросов в медицинских чатах

Система охватывает все населенные пункты. Фото: Павел Ворожцов

Опыт Свердловской области в организации общественного контроля в здравоохранении представят на федеральном уровне. О проекте "ЗдравКонтроль", реализуемом в регионе с апреля, расскажет замглавы регионального минздрава Валентин Еремкин на форуме Общественной палаты в Карелии.

"В этом году наш регион стал участником федерального проекта "ЗдравКонтроль". Этот шаг позволил нам стать ближе к жителям региона в решении их проблем, а также определить дальнейшие векторы развития здравоохранения. Обратная связь с уральцами позволяет принимать управленческие решения с опорой на их ожидания и предложения. Опыт реализации проекта можно считать успешным", — заявил замминистра.

Форум Общественной палаты "Сообщество" начал свою работу сегодня, 6 октября.

Как рассказали в департаменте информполитики Свердловской области, в медицинских чатах в Telegram на вопросы граждан отвечают руководители и представители больниц. Отмечается, что к проекту растет интерес. Если в апреле поступило 337 вопросов пользователей, то в сентябре — более 550. Чаще всего люди уточняли информацию о льготных лекарствах, а также о вакцинации, в том числе от коронавируса.

Медчаты по управленческим округам Свердловской области:

По районам Екатеринбурга:

Добавим, федеральный проект "ЗдравКонтроль" с этого года реализуется в 18 регионах страны. В рамках системы работают 175 медчатов в Тelegram. Проект объединяет более 250 тысяч участников.